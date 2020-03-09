شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض شريك لمعرض ومؤتمر «ميفتك 2020» والان نبدء بالتفاصيل

برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، شارك بنك الرياض في النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية «ميفتك للمدفوعات»، الذي أقيم مؤخرًا في فندق الريتزكارلتون بالرياض.

ويُعدّ معرض ومؤتمر ميفتك 2020 الحدث الأكبر والأبرز من نوعه للخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويناقش أحدث التطورات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، والبلوك شين، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي في صناعة التجارة الرقمية.

الجدير بالذكر، أن جهود بنك الرياض تتركّز في الاستثمار بمستقبل الصناعة المصرفية الرقمية وأدواتها المبتكرة وفقًا لأحدث التغيّرات، التي تشهدها مسارات التحوّل الرقمي وتقنيات «الفنتك»، حيث يُعدّ بنك الرياض أول بنك في المملكة يمتلك رأس مال جريئًا بحجم 100 مليون ريال سعودي للاستثمار في التقنية المالية «الفنتك»، ويهدف من خلالها إلى عقد الشراكات الإستراتيجية مع رواد الأعمال والشركات التقنية، ‏وتقديم الحلول والدعم في مجال التقنية المالية، ‏وخلق صناعات جديدة، ونماذج أعمال مبتكرة.