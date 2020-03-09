شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحصد جوائز «ميفتك» والان نبدء بالتفاصيل
بهذه المناسبة، أكّد نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية إبراهيم بن سليمان السياري، أن هذا التتويج يأتي متوافقاً مع نهج المصرف في تقديم خدمات مصرفية وفق أحدث التقنيات المصرفية العالمية، مع السعي الحثيث للإسهام في تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وأضاف: نعمل دائما في مصرف الإنماء على تقديم خدمات مصرفية متميزة ومنتجات مبتكرة، فهي محور عملنا ومكان تركيزنا لتطوير منتجاتنا بشكل دائم بما يتوافق مع رؤيتنا لنكون الشريك المالي المفضل.
وفي نفس السياق، فقد حصد مصرف الإنماء العديد من جوائز التميز والابتكار في الصناعة المصرفية المعاصرة، حيث حصل مؤخراً على جائزة أفضل تجزئة مصرفية إسلامية مبتكرة وجائزة أفضل فرع رقمي لعام 2019م، وبدأ المصرف تدشين «فروعه الرقمية» بداية بفرعه الرقمي الأول بمدينة الرياض، وتتميز الفروع الرقمية بتقديم خدماتها على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية.
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