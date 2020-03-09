شكرا لقرائتكم خبر عن «التصنيع» توقع اتفاقية مع سابك لإمدادها بالبيوتانول والان نبدء بالتفاصيل

في إطار جهودها لرفع إنتاجية مصنع حامض الأكريليك، وقّعت «التصنيع الوطنية» يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠م، ممثلة في الشركة السعودية لحامض الأكريليك، اتفاقية إمداد البيوتانول مع شركة سابك.

ووقّع العقد من جانب التصنيع المهندس فهد السبيعي، مدير عام وحدة أعمال الكيماويات، ومن جانب سابك المهندس عبدالله العريفي، مدير عام إدارة البتروكيماويات المتخصصة، وتتمكن التصنيع بموجب هذه الاتفاقية من توفير كميات إضافية من منتج البيوتانول، الذي يستخدم كلقيم لإنتاج مادة البيوتيل أكريليت، مما يساعد على زيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد على المنتج بالمنطقة، حيث تصدّر التصنيع ٧٦% من منتجها إلى جميع أنحاء العالم، في حين يتم توجيه نسبة ٢٤% من الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب في الأسواق المحلية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي هذا التعاون بين شركتي التصنيع وسابك ضمن جهود التصنيع للعمل بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، وإضافة قيمة جديدة في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الصناعة.

منتج البيوتيل أكريليت هو منتج كيميائي سائل تنفرد شركة التصنيع بإنتاجه في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 160 ألف طن من حامض الأكريليك وبيوتيل أكريليت، وله أهمية صناعية عالية، حيث يُستخدم في إنتاج الدهانات الصناعية والتجميلية، والمواد اللاصقة وصناعات الورق والمنسوجات والجلود والأقراص والسجاد.

وتعتبر التصنيع واحدة من كبريات الشركات السعودية العاملة في مجال إنتاج البتروكيماويات، حيث كانت من أولى الشركات الخاصة، التي استثمرت في هذا المجال فأنشأت مجمع التصنيع للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، الذي يضم مصانع الشركة السعودية للبولي أوليفينات والشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين ومصانع الشركة السعودية لحامض الأكريليك.