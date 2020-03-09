شكرا لقرائتكم خبر عن 14.6 % ارتفاعا في صادرات التمور والان نبدء بالتفاصيل
يأتي هذا تتويجا لجهود المملكة لتحقيق هدفها بأن تكون المُصدّر الأول للتمور عالمياً، عبر العديد من البرامج الوطنية الخاصة بالتمور وتطوير المنتجات التحويلية والدعم الحكومي المتوافق مع رؤية 2030.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور على صعيد تسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم لقاءات المستوردين والمصدرين من داخل وخارج المملكة، ودعوة كبار مستوردي التمور في العالم، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور في الرياض أخيرا، بحضور كبار مصدري التمور السعودية وكبار مستوردي التمور في العالم، ومشاركة شركات الأغذية والفنادق العالمية، حيث تم عقد عدد من صفقات البيع خلال المؤتمر؛ وذلك للوصول للأهداف المنشودة.
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