شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 3 فئات عمرية مستفيدة من القرض الإضافي والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان سيف السويلم، أن الفئات العمرية المستفيدة من مبادرة «دعم الدفعة المقدمة للمدنيين» للحصول على وحدات سكنية جاهزة، هي من سن 40 - 44 عاما يمكنهم الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 - 49 عاما يحصلون على 85 ألف ريال، أما المستفيدون من عمر 50 عاما إلى أكثر يمكنهم الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى.

وأضاف السويلم لـ«اليوم»: إن المبادرة تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10 % من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، مشيرا إلى أن «سكني» يستهدف من خلال إطلاق هذه المبادرة تسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وفق أهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030.

وأشار السويلم إلى أن القرار يشمل جميع المستحقين ضمن الفئات العمرية المحددة والمسجلين في برنامج سكني، ضمن خيار شراء الوحدات الجاهزة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بترميم المنازل، فقد أطلقت الوزارة مسبقا عبر برنامج سكني مبادرة دعم تجديد المساكن، التي تأتي ضمن الحلول التي يقدمها برنامج سكني لمن هم على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويرغبون في شراء وحدة سكنية جاهزة عمرها 15 سنة فأكثر، وتتميز بكونها في المناطق الحيوية وبالقرب من أهاليهم أو أعمالهم، إذ يحصل المستفيد من هذه المبادرة على قرض مدعوم لشراء وحدة سكنية يصل إلى 500 ألف ريال، ومبادرة تجديد مساكن تصل إلى 100 ألف ريال.

ولفت إلى أن مبادرة دعم المدنيين هي مبادرة مختلفة؛ لتسهيل تملك المسكن الملائم للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 40 عاما فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاعين الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأوضح أن جميع البنوك تقدم القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمستفيدي برنامج سكني للحصول على أحد الخيارات والحلول المتنوعة التي يوفرها البرنامج، أما ما يتعلق بمبادرة دعم المدنيين فهي متاحة لدعم الدفعة المقدمة للراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق بحد أقصى 95 ألف ريال لمن تجاوز سن الأربعين عاما، بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم البالغ 500 ألف ريال.