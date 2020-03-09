شكرا لقرائتكم خبر عن 43 % المشاركة النسائية السعودية في «B20» والان نبدء بالتفاصيل

أكد ممثل مجموعة الأعمال عبدالوهاب السعدون «B20»، أن المشاركة النسائية السعودية في لجان مجموعة الأعمال بنسبة تقدر بـ43%، مشيرا إلى أن 3 من 7 لجان تقودها سيدات أعمال سعوديات، مما يعتبر سابقة على مستوى الدورات السابقة لمجموعة الأعمال.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس الغرف السعودية أمس، في اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال «B20»، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، رئيس مجموعة الأعمال (B20) م.يوسف البنيان.

وقال رئيس مجلس الغرف عجلان العجلان: إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات جيوسياسية، وتغيرات في السوق العالمي وارتفاع في السياسات الحمائية وازدياد النزاعات الشعبوية وظهور فايروس «كورونا»، مما أثر سلبا على الإنتاج في بعض الدول، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020، سيكون أقل من العام الماضي، مما يدل على أننا بحاجة لتعاون دولي أكبر لمواجهة تأثيراته والحد منها، ونظرا لما تمثله مجموعة أعمال العشرين من أهمية والتي نسعى من خلالها لاستكشاف الفرص في هذا العصر المتقلب، ينبغي علينا كممثلي قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين أن نسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي كضرورة لتطور المجتمعات.

وأكد العجلان أنه من الضروري لكل اقتصاد أن يجد طريقه خلال هذه التحديات الهيكلية بالنظر إلى تاريخه وثقافته ومسار تطوره، مبينا أن من وجهة نظره لمعالجة هذه التحديات، ينبغي ألا يقتصر تركيز قطاع الأعمال على الاقتصاد فحسب، بل أن يرصد التغيرات المجتمعية والتحول في أولوياتها.

وقال رئيس مجموعة الأعمال (B20) م.يوسف البنيان: إن من أهم أهداف مجموعة الأعمال (B20)، هي إبراز احتياجات رجال الأعمال في المنظومة التجارية الدولية، وإبراز دور المملكة كعضو فاعل في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد 2020؛ لتكون للمملكة بصمة واضحة في التشريعات الدولية التي تؤثر على قطاع الأعمال السعودي.