شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق منخفضا 8.3 % والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 8.3 % عند 6846 نقطة منخفضا 621 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في أكثر من عامين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.2 مليار ريال.

وتعد خسائر أمس أكبر خسائر يومية لمؤشر السوق من حيث النسبة منذ نوفمبر 2008، تصل خسائر مؤشر السوق خلال الأسبوعين الماضيين لنحو 1160 نقطة وبنسبة 14.5 %.

ويأتي انخفاض السوق السعودي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى خروج روسيا من اتفاق أوبك+.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» دون سعر الاكتتاب لأول مرة، عند 30.95 ريال منخفضا 6 %، وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر.