شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق منخفضا 8.3 % والان نبدء بالتفاصيل
وتعد خسائر أمس أكبر خسائر يومية لمؤشر السوق من حيث النسبة منذ نوفمبر 2008، تصل خسائر مؤشر السوق خلال الأسبوعين الماضيين لنحو 1160 نقطة وبنسبة 14.5 %.
ويأتي انخفاض السوق السعودي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى خروج روسيا من اتفاق أوبك+.
وتراجع سهم «أرامكو السعودية» دون سعر الاكتتاب لأول مرة، عند 30.95 ريال منخفضا 6 %، وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر.
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