الاقتصاد

سوق الأسهم يغلق منخفضا 8.3 %

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق منخفضا 8.3 % والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 8.3 % عند 6846 نقطة منخفضا 621 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في أكثر من عامين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.2 مليار ريال.

وتعد خسائر أمس أكبر خسائر يومية لمؤشر السوق من حيث النسبة منذ نوفمبر 2008، تصل خسائر مؤشر السوق خلال الأسبوعين الماضيين لنحو 1160 نقطة وبنسبة 14.5 %.

ويأتي انخفاض السوق السعودي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى خروج روسيا من اتفاق أوبك+.

وتراجع سهم «أرامكو » دون سعر الاكتتاب لأول مرة، عند 30.95 ريال منخفضا 6 %، وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوق الأسهم يغلق منخفضا 8.3 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا