شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الصادرات المصرية للسلع نصف مصنعة وصلت لـ532 مليون دولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة في شهر نوفمبر الماضي، بينما حققت السلع تامة الصنع انخفاضا في المقابل، وفقا لبيانات رسمية عن شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة نحو 532 مليون دولار مقابل 465 مليون دولار فى الشهر المماثل من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 67 مليون دولار.

ورصدت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعا طفيفا فى صادرات السلع تامة الصنع في نوفمبر الماضي، لتنخفض إلى 986 مليون دولار، مقابل مليار و68 مليون دولار، في الشهر المماثل من عام 2018، بفارق نحو 82 مليون دولار.

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وسجلت المنتجات نصف المصنعة زيادة للمرة الثانية على التوالي، حيث حققت الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة ارتفاعا ملحوظا في شهر أغسطس الماضي، بينما حققت السلع تامة الصنع انخفاضا في المقابل، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لشهر أغسطس، حيث أظهر التقرير الصادر عن الجهاز، أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة ارتفعت من 400 مليون دولار لتصل إلى 526 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 126 مليون دولار في أغسطس.

ورصدت البيانات أيضا تراجع طفيف في صادرات السلع تامة الصنع لتنخفض من 939 مليون دولار إلى 879 مليون دولار، بفارق نحو 60 مليون دولار.