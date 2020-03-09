شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تقف على وفرة المنتجات والسلع التموينية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، جولات ميدانية في محافظة القطيف على المحال التجارية ومحطات الوقود للتحقق من وفرة العرض والمخزون من المنتجات والسلع التموينية. وأكدت الوزارة وفرة المنتجات والسلع التموينية والاستهلاكية في جميع مناطق المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تقف على وفرة المنتجات والسلع التموينية بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.