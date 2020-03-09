شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يجتمع مجلس إدارة شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» في 12 مارس القادم للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين.
**ينظر مجلس إدارة شركة «دانة غاز» في 11 مارس الجاري في توزيعات الأرباح المقترحة للعام الماضي، وتقرير سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم وتقرير الاحتياطيات لعام 2019.
**حققت شركة «القدرة القابضة» أرباحاً بنحو 202.89 مليون درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 220.8 مليون درهم في عام 2018.
**أوصى مجلس الإدارة ل «مجموعة أغذية»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 % (ما يعادل 15 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2019.
**أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتداول، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية.
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