«أراد» تطلق مشاريع عقارية جديدة في الإمارات والمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ» أن الشركة بصدد إطلاق عدة مشاريع عقارية خلال العام الحالي في الإمارات وخارجها، على أن يتم إطلاق واحد من هذه المشاريع المشابهة لمشروع الجادة في إمارة دبي.

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في تصريحات خاصة ل«الخليج» إن المشاريع العقارية التي سيتم إطلاقها ستضيف معايير جديدة للقطاع العقاري في الدولة، مؤكداً أن الشركة ستطلق أيضاً مشاريع عقارية في السعودية.

وأوضح أنه تم بيع أول ثلاث مراحل من مشروع الجادة من أصل 10 مراحل سيتم الانتهاء منها على طول فترة المشروع، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى للمستثمرين والمشترين بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن مبيعات الشركة نمت أكثر من 33%، مشيراً إلى أن الطلب على المشاريع العقارية أصبح تخصصياً، وهو ما عزز مبيعات الشركة مع إطلاق وجهة «مدار» الترفيهية داخل المشروع.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد أن الاقتصاد المستقرّ والمتنامي يؤدي إلى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية كما يسهم في ازدهار الشركات والمشروعات الاقتصادية، متوقعاً أن يصبح مشروع «الجادة» أحد المراكز التجارية الرئيسية في الشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة تمتاز بمناخ فريد مقارنة بنظيراتها من أسواق المنطقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد، إن إمارة الشارقة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للمستثمرين فرصاً واعدة، مؤكداً أن الاستثمار في القطاع العقاري يتسم بالأمان وطول الأجل.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في الشارقة يتميز بالقوة والمتانة والقدرة على تجاوز الصعاب والأزمات، حيث ما زال يحافظ على التوازن المطلوب بين العرض والطلب، ما يظهر بشكل واضح ثقة المستثمر بالإمارة وقطاعها العقاري.

وأكد رئيس مجلس شركة «أراد» أن الشارقة تعتبر موطناً لبيئة عالمية نابضة بالحياة ارتقت بها الحكومة لتصبح من رواد القطاع العقاري عبر سلسلة من المشاريع العمرانية والتراثية والثقافية، وهو ما حقق نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي بشكل عام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مشيراً إلى أن التنظيمات والتشريعات التي استحدثت منذ عام 2014 أفسحت المجال أمام الأجانب من غير الخليجيين للاستفادة من قرار حق الانتفاع العقاري الذي يتيح للأجانب استخدام العقارات لمدة 100 عام، ما أدى إلى تزايد الطلب على المشاريع السكنية وبالأخص المجمّعات الحضرية.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد إلى أن الشارقة الجديدة حظيت بالنصيب الأوفر من اهتمام المستثمرين والمشترين، حيث تقوم أرادَ ومجموعة من المطورين بتشييد مشاريعهم العقارية خارج الحدود التقليدية للمدينة، ويشمل ذلك مويلح، وهي منطقة تشهد انتعاشاً كبيراً وتقع بين المدينة الجامعية وطريق الشيخ محمد بن زايد؛ إضافة إلى ضاحية الطي، والتي ستحتضن مجموعة من المشاريع الكبرى في الشارقة.