شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكرس 2020» يقدم فرصاً عقارية واعدة للمستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت، مساء أمس الأول السبت، فعاليات الدورة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، محافظاً على زخمه منذ اليوم الأول لانطلاقه، بحضور آلاف الزوار، مما دل على قوة وثبات الحدث العقاري الأبرز على مستوى الإمارات والمنطقة.

وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والأفراد الذين أشادوا بالفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تزخر بها إمارة الشارقة، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الصفقات التجارية التي استفادت من تنوع الخيارات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من قبل الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في الحدث.



الدورات التدريبية



وشهدت الدورة السابعة من المعرض الذي أقيم على مساحة 4000 متر مربع، تنوعاً في التخصصات العقارية؛ من حيث تواجد شركات التطوير والاستثمار العقاري، والوكلاء إلى جانب الوسطاء العقاريين، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، وشركات خدمات إدارة العقارات،

وشركات الخدمات الهندسية، وإدارة المشاريع، وشركات المقاولات ومواد البناء والإنشاء، إضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب ذلك فقد حرصت اللجنة المنظمة هذا العام على توسيع تخصصات الدورات التدريبية؛ حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حلقة حوارية شبابية بعنوان: «تعزيز دور الشباب في الاستثمار العقاري»، في إطار حرص الغرفة على تمكين الشباب، وبناء جسور تواصل فاعلة بينهم وبين المؤسسات والجهات الحكومية العاملة في القطاع العقاري؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب، ودفعهم للاستثمار في هذا القطاع، فيما نظمت دائرة التسجيل العقاري دورة متخصصة تحت عنوان: «البيئة الجاذبة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة» شملت عرضاً للبيئة القانونية والتشريعية المحفزة للاستثمار في الإمارة، والبيئة البشرية والتأهيل العقاري، والبيئة التطويرية والتحفيزية المتوفرة في الشارقة.



أهمية متنامية



وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تنظيم مثل هذه المعارض العقارية في إمارة الشارقة؛ للإسهام في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري، وزيادة نشاطه، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة، والفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر القطاعات فاعلية في الدولة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية التي شاركت في المعرض والإقبال الكبير من الزوار للحدث والتعاون اللافت مع «غرفة الشارقة» من قبل العديد من المؤسسات المحلية والشركات الفاعلة في القطاع العقاري؛ يؤكد أهمية المعرض المتنامية كمنصة مثالية للشركات لعرض مشاريعها الجديدة، وفرصة فريدة للمستثمرين والأفراد؛ للتعرف عن قرب إلى واقع السوق وما يوفره من مشاريع ووحدات عقارية وفرص تمويلية مشجعة، مشيراً إلى حرص الغرفة على مواصلة دعم القطاع العقاري في الشارقة؛ حيث إن زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع؛ تؤكد الثقة التي يحظى بها على المستويين المحلي والإقليمي والذي يشكل محوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية، ودعم الاقتصاد الوطني.



المزايا والحوافز



وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: «تنظيم المعرض، يعد فاعلاً وناجحاً على كافة المستويات، وهو جزء من استراتيجية عمل الدائرة؛ للترويج المثالي للاستثمار بالإمارة، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال، كما مثل المعرض فرصة كبيرة لنا للالتقاء مع كبار المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في فعالياته».

وأضاف الشامسي: إن الدائرة عرضت على قطاع المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في المعرض كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة بما فيها توفير الحلول الذكية التي يتيحها العصر الرقمي، إضافة إلى تفعيل خدمات «بوابة المطورين العقاريين» داخل المعرض، وهو الشي الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين، وتقديم مزايا إضافية يستفيد منها الأعضاء ومجتمع الأعمال، انطلاقاً من قناعة الدائرة بأن الاستثمار في تسهيل الخدمات لعملائها هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال، ولهذا نحرص على توظيف التقنيات الحديثة؛ لتحقيق التميز الشامل في منظومة عملنا، وتحديداً على مستوى التحول الإلكتروني والذكي، وتقديم خدمات عصرية وإبداعية مبتكرة، انسجاماً مع رؤية حكومة الشارقة؛ الرامية إلى بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.



تهيئة المناخ الداعم



وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مواصلة دعم المركز لمعرض «إيكرس 2020»، الذي بات أحد أهم المعارض على الأجندة السنوية لفعاليات مركز إكسبو الشارقة، وامتداداً للفعاليات الاقتصادية المهمة التي تشهدها الإمارة، والتي يترقبها أصحاب القطاع؛ للاستفادة من الحدث على كافة الصعد، مشيراً إلى أن حرص المركز على مواصلة تنظيم هذا الحدث العقاري الكبير عاماً تلو عام يأتي انسجاماً مع رؤية الشارقة؛ الرامية إلى تنويع مصادر دخل الإمارة، والمساهمة في تهيئة المناخ الداعم للقطاع العقاري.



محطة سنوية



وأعرب سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» على مدار سبع سنوات، أثبت قدرته على تقديم الجديد في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة؛ حيث تحول إلى محطة سنوية تساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، وفتح آفاق أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته، منوهاً إلى أن دورة هذا العام شهدت تنوعاً كبيراً؛ من حيث الدورات التدريبية وورش العمل التي صاحبت فعاليات المعرض، وشهدت إقبالاً كبيراً من الزوار والعارضين.

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إشادة بالجهود



وأشاد خليفة الشيباني مدير عام شركة «تلال العقارية»، بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، والتنظيم المتميز للنسخة السابعة من معرض «إيكرس 2020»، والذي انعكس من خلال تفاعل الجمهور مع المنصات الموجودة للشركات العقارية المشاركة، واعتبره فرصة استثنائية للمستثمرين؛ للاستفادة من الخصومات والعروض المتنوعة، مشيراً إلى أن منصة تلال قدمت لزائري المعرض عدداً كبيراً من الاستشارات الاستثمارية في المجال العقاري، من قبل مجموعة من المتخصصين في إدارة العقارات والأراضي في الشركة.



أهم الفعاليات



واختتم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» مشاركته بنجاح في فعاليات معرض «إيكرس 2020»، بتنظيم ورشة عمل بعنوان: «التحكيم في تسوية المنازعات العقارية»، قدمتها حمده البلوشي مدير القضايا في المركز، والمشاركة في الحلقة الشبابية عن تعزيز دور الشباب في القطاع العقاري؛ وذلك بحضور نخبة من المتحدثين من ذوي الخبرة في المجال العقاري.

ثمّن الأستاذ أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، جهود القائمين على النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، التي ساهم في إنجاحه واستقطابه الكثير من الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، وشهد صفقات تجارية ضخمة، الأمر الذي يدل على مكانته وسمعته المحلية والإقليمية، واعتباره واحداً من أهم الفعاليات الكبرى في القطاع العقاري في الدولة والإمارة بشكل خاص.



صفقات وعوائد مالية



وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة «ألف»، أن معرض «إيكرس 2020» في نسخته السابعة سمح لمجموعة واسعة من كبرى الشركات العقارية عرض مشاريعها العقارية الاستثمارية، بما عاد عليها بصفقات وعوائد مالية مجزية، تدفعها للمشاركة فيه كل عام، معتبراً إياه فرصة جيدة للتواصل مع الجمهور، والتعريف بأحدث المشاريع، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي شهدته منصة الشركة، وإقبال زوار المعرض على مشروع الممشى؛ لما يتميز به من فكرة فريدة واستثنائية، تعتمد على توفير تجربة معيشية هادئة وآمنة وصحية وفق أعلى المعايير العالمية.



إشادة مصرية



وأشاد «جناح عقارات مصر» الذي شارك لأول مرة في معرض «إيكرس» بجودة التنظيم مؤكدين أهمية هذا الحدث بالنسبة لشركاتهم؛ حيث أعرب المهندس رامي فارس، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «رفكو» المصرية للإنشاء والتعمير، عن شكره للمنظمين، موضحاً: إن عروض «رفكو» التي تم تخصيصها للمعرض لاقت إقبالاً منقطع النظير، واستحسان جميع الزوار، وهو ما ظهر جلياً من خلال توقيع عدد كبير من الصفقات العقارية على وحدات سكنية مميزة في أحدث مشروعات الشركة «كمبوند الموندو» الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار فارس إلى أن إمارة الشارقة تعد وجهة مثالية ومفضلة لتأسيس الأعمال؛ نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة والخدمات العالمية المحفزة لنمو الأعمال، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود الفرص الاستثمارية المتنوعة.



العديد من الصفقات



كما عبر فؤاد حسين مدير عام إدارة المبيعات والتسويق ب«كمبوند أمورادا» عن خالص امتنانه للجهات المنظمة للمشاركة الفاعلة بمعرض «إيكرس»، خاصة وأنها المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في هذا المعرض المتميز، مؤكداً بأنها لن تكون الأخيرة؛ لما حققه فريق المبيعات من إنجاز بتوقيع العديد من صفقات البيع سواء مع عملاء مصريين مقيمين أو مع مواطنين من الإمارات، كما أوصى بتوسيع دائرة التواصل مع كيانات عقارية مصرية أخرى تعزز استمرار نجاح المعرض وتعظم من دوره الفاعل بنطاق أوسع في دوراته القادمة، فيما أكدت شركة «لافيردي» الشركة المصرية المطورة لمشروع العاصمة الإدارية عن نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من مشاركتها في معرض «إيكرس 2020» مؤكدة عزمها تنظيم معرض آخر متخصص بعقارات مصر فضلاً عن تنظيم جولة ترويجية للعاصمة الإدارية في مختلف إمارات الدولة.



«حرة مطار الشارقة»



واختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مشاركتها بنجاح في فعاليات المعرض؛ حيث حرصت من خلال منصتها على التواصل مع الزوار والمستثمرين، مستعرضة مزايا الاستثمار فيها وتأسيس الأعمال، والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين في القطاع العقاري، وتعريفهم إلى الفرص المجزية التي تحظى بها الشركات التي تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها، من خلال موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط الإمارات والعالم، إلى جانب ربط جوي عالمي من خلال مطار الشارقة الدولي، الذي يعد أكبر مركز للشحن الجوي في المنطقة، فضلاً عن الأسعار المنافسة وتوفير المعدات والعمال وخدمات الشحن على مدار الساعة وغيرها من الامتيازات التي جعلتها الوجهة الأفضل للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.