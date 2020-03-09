الأسهم الخليجية في قبضة «كورونا».. و«النفط»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأثرت الأسواق المحلية والخليجية أمس بحالة الهلع التي أصابت المؤشرات العالمية وخصوصاً الأمريكية يومي الخميس والجمعة الماضيين، فيما جاء الهبوط المدوي لأسعار النفط ليضيف المزيد من الضغوط خصوصاً مع انهيار اتفاق «أوبك بلس» وسط مؤشرات على عودة حرب الحصص بين «أوبك» وروسيا.

ويوم السبت، خفضت السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات إبريل/‏‏ نيسان من جميع خاماتها إلى شتى الوجهات. وتعتزم زيادة إنتاجها الشهر المقبل إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي أمس الأحد بنسبة 7.87% عند الإغلاق بعدما قلّص خسائره التي وصلت خلال الجلسة إلى 8.32%، فيما قلص سوق أبوظبي خسائر الجلسة ليغلق على هبوط 5.5%. خليجياً، خسر مؤشر الكويت 10%، مسجلاً ثاني أكبر خسارة له في يوم واحد وأغلق عند 5750 نقطة، بينما تراجع مؤشر «تداول» السعودي 8.3% إلى 6846 نقطة. وفي البحرين فقد المؤشر 3.4% مسجلاً 1563 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق مسقط 2.8% ليبلغ 3995 نقطة.