«المركزي» الأوروبي يختبر عمل الموظفين من منازلهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد: إن البنك طلب من موظفيه الذين يتجاوز عددهم 3500 العمل من منازلهم اليوم الاثنين، لاختبار قدرته على التعامل مع حالة إغلاق في ضوء المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وألغى البنك أغلبية أنشطته العامة المقررة خلال الشهر المقبل، لكنه قال: إن اجتماع مجلس محافظيه لتحديد أسعار الفائدة سيعقد في موعده يوم الخميس المقبل.

وقالت المتحدثة: «لدى البنك المركزي الأوروبي التجهيزات اللازمة للعمل عن بعد على نطاق واسع، وسيكون اليوم الاثنين التاسع من مارس /‏ آذار اختباراً احترازياً للبنية التحتية ولموظفي البنك، إذا صار هذا الاستخدام واسع النطاق لهذه التجهيزات ضرورياً في مرحلة ما». (رويترز)