النفط.. هل تتجدد حرب الحصص؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتأهب متعاملو النفط الآسيويون لجولة أخرى من تراجعات الأسعار الكبيرة، اليوم الاثنين، لخامي برنت، ودبي الرئيسيين، بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر في العالم، الأسعار، لتعيد إشعال معركة حصص السوق بين كبار المنتجين.

وكانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط، اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار، وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا، وانتهت تلك المعركة عندما أبرمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا اتفاقاً لتقليص الإنتاج.

وانهارت تلك الهدنة، يوم الجمعة الماضي، عندما فشلت «أوبك» بقيادة السعودية، في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، لتعميق خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار.

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وانخفض سعر خام القياس العالمي برنت، أكثر من 9% يوم الجمعة، إلى 45.27 دولار للبرميل، وهي أكبر خسارة في يوم واحد خلال 11 عاماً.

ويوم أمس الأول السبت، خفضت المملكة سعر البيع الرسمي لشحنات إبريل/‏ نيسان من جميع خاماتها إلى شتى الوجهات. وتعتزم السعودية زيادة إنتاجها في الشهر نفسه إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً.ودارت التخفيضات لآسيا، التي تعد سوق نمو رئيسية، بين أربعة وستة دولارات للبرميل، وهو على الأرجح أكبر انخفاض في الأسعار على الإطلاق، وثلاثة أمثال التوقعات التي كانت لخفض بمقدار دولارين للبرميل للخام العربي الخفيف.

وقال تيلاك دوشي، من معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، «يبدو الأمر بمنزلة صدمة سعودية شاملة، واستراتيجية ترهيب بهدف زيادة الكميات السعودية، والتنافس مع النفط الروسي في فنائهما الخلفي بأوروبا وآسيا». (رويترز)