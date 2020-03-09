«وول ستريت» في حالة صدمة.. وتوصيات بالتعود على التقلبات الحادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوصي خبراء الأسهم في «وول ستريت» المتداولين والمستثمرين بأن يتعودوا على تقلبات السوق الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، لأنها قد تطول.

وكانت المؤشرات عاشت موجة تذبذب تراوحت بين مكاسب وخسائر بنسبة 2% في يوم واحد، ولأكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين، في ظاهرة لم تشهدها منذ عام 1927.

والرسالة التي فهمتها قوى السوق مما جرى هي أنه ينبغي عدم استبعاد استمرار التذبذب الذي ربما يكون هو الوضع الطبيعي الجديد، وقد ارتفع مؤشر داو جونز ألف نقطة مرتين الأسبوع الماضي، لكنه تراجع في معظم جولات التداول.

وتتقدم أخبار انتشار الفيروس وتبعاته على الاقتصاد العالمي، اهتمامات المستثمرين الذين يسارعون للتخارج من الأسهم إلى أصول أكثر استقراراً.

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وتقول كيت ليرنر المحللة الاستراتيجية المختصة لدى شركة «صان تراست»: «لا يزال الغموض يسيطر على مسار الوباء، وبالنسبة للأسواق ما نراه هو الوضع الطبيعي غير المريح الذي يسود في الأسواق بعد الصدمات».

المخيف في هذه التجربة تجاهل قوى السوق كل قرارات التحفيز التي صدرت عن البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، حيث لم تظهر نتائجها في أداء الأسواق، كما لم يؤثر تقرير الوظائف القوي ولا قرار الرئيس ترامب تخصيص 8.3 مليار دولار لدعم جهود الوقاية من الفيروس وتطوير لقاحات لمعالجة المصابين في معنويات المتداولين.

وإذا استمر تجاهل الأسواق لجهود الحكومات والبنوك المركزية خوفاً من عدم جدواها، فلا بد أن يحدث ما هو أسوأ، وهناك من يراهن على دفع تتلقاه الأسواق في حال قررت الصين تحفيز القطاعات الاقتصادية بضخ المزيد من الأموال ومعها ألمانيا، لكن ليس إلى الحد الذي يخرج الأسهم من دوامة التذبذب.

وقد بدأت عقود أرصدة الفيدرالي الآجلة في التسعير على أساس قرار آخر بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي ال 17 وال 18 من مارس /‏‏ آذار بواقع 75 نقطة أساس.

في ظل هذه المعطيات لا يعلق السوق الكثير من الأمل على بيانات الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع قلت أو كثرت. وتتركز الجهود حول متابعة الهلع الذي سببه الفيروس، وما إذا كان هبوط الأسهم إلى القاع قريباً أم بعيداً. وقد يكون من المفيد في ما يتعلق بتهدئة روع المستثمرين، بعض الوضوح في ما يخص حدود تأثير الفيروس في نتائج الشركات خلال الربع الثاني، وخاصة مستثمري الآجال القصيرة الذين يأملون في سرعة تعافي الاقتصاد لتجنب مزيد من الخسائر.