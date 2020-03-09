شكرا لقرائتكم خبر عن «ديار للتطوير» تطلق المنطقة الثالثة «نور» في مشروع «ميدتاون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «ديار للتطوير»، عن إطلاق منطقة «نور»، ثالث مناطق مشروع «ميدتاون» الحائز على الجوائز. ويأتي الإطلاق بالتزامن مع طرح برنامج ديار للسداد المرن. وتضم منطقة «نور» 7 مبان يبلغ مجموع وحداتها السكنية 593 شقة منها شقق الاستوديو وشقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم. قال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: يسعدنا الإعلان عن إطلاق منطقة «نور» الأحدث ضمن «ميدتاون»، مشروعنا الرائد الذي يتمتع بشعبية استثنائية ويوفر وحدات سكنية للعائلات بأسعار مناسبة. وفي ضوء بيع أكثر من 95% من وحدات منطقتي أفنان ودانية واللتين تشكلان 13 مبنى في مشروع «ميدتاون».

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