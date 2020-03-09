«إيرينا» تدعو مطوري «المتجددة» للتسجيل فـي «الاستثمار المناخي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، «إيرينا»، مطوري مشاريع الطاقة المتجددة إلى تسجيل مشاريعهم من خلال البوابة الإلكترونية ل«منصة الاستثمار المناخي» التي تغطي 14 منطقة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوكالة لتفعيل العمل بمبادرتها الرئيسية «منصة الاستثمار المناخي» التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الحكوميين والدوليين خلال «قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي» في سبتمبر/‏‏ أيلول 2019 التي تهدف إلى مواكبة احتياجات البلدان من الاستثمارات الداعمة للمشاريع منخفضة الكربون والصديقة للمناخ.

وكانت الوكالة بالتعاون مع شركائها SEforAll و«برنامج الأمم المتحدة للتنمية»، و«صندوق المناخ الأخضر»، أطلقت مبادرة «منصة الاستثمار المناخي» بهدف زيادة تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية، وتوسيع نطاق تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لمواكبة طموحات العمل المناخي، ومنذ ذلك الحين سارعت أعداد متزايدة من المؤسسات المالية للتسجيل في المبادرة من أجل دعم مسيرة تحول الطاقة في البلدان النامية.

قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «هناك اهتمام واسع بتأمين التمويل اللازم لتسريع تحول الطاقة العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة والمناخ، خاصة أنه بات يشكل تحدياً رئيسياً اليوم، ومن الملاحظ أن رأس المال متاح بالفعل ويمكن زيادة توجيهه نحو مشاريع واعدة ومجدية وذات تأثير واسع النطاق».

وأضاف: «تعتبر الطاقة المتجددة أكثر أدواتنا فاعلية وجاهزية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وهي تكتسب مكانة متنامية كدافع للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية في البلدان المتقدمة والنامية، على حد سواء، وعليه ندعو المستثمرين والحكومات ومسؤولي المشاريع للانضمام إلى شركاء المبادرة، ونحثهم على المضي قدماً وطرح خطط للطاقة منخفضة الانبعاثات وغيرها من فرص الاستثمار».وبهدف حشد مزيد من الدعم لتطبيق مبادرة «منصة الاستثمار المناخي» تعتزم الوكالة استضافة سلسلة من منتديات الاستثمار على مستوى المنطقة لتمكين التواصل بين رعاة المشاريع والحكومات من جهة، وشركاء تمويل المبادرة من جهة ثانية.(وام)