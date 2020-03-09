«اتصالات» تعزز القدرات الرقمية في منظومة «أرابتك»

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وقعت «اتصالات» شراكة استراتيجية مع «أرابتك» لمساندتها في رحلة التحول الرقمي من خلال باقة من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تعزز من إمكاناتها الرقمية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «اتصالات» على تمكين التحول الرقمي في منظومة «أرابتك»، بدءاً من نقل مركز البيانات التابعة لها إلى الخدمات السحابية لمايكروسوفت، وصولاً إلى أتمتة عملياتها التشغيلية بالاعتماد على المنصة الروبوتية من «اتصالات»، والمجهزة بحلول الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تقوم على أتمتة المهام الكبيرة والمتكررة التي كانت تتطلب تدخلاً بشرياً في السابق.

كما تعمل «اتصالات» أيضاً على تعزيز بيئة العمل في «أرابتك» عبر مجموعة من الخدمات المبتكرة الأخرى القائمة على الحوسبة السحابية بما في ذلك منصة Azure وOffice 365. كذلك، ومن خلال حلول إنترنت الأشياء IoT التي توفرها «اتصالات»، ستعمل «أرابتك» على تفعيل التحول الرقمي في إدارة الحضور وساعات العمل، علاوة على تحسين مكان العمل عبر الاستفادة من «الروبوتات» المتطورة من «اتصالات»، عبر إدخالها في ميادين الإنشاءات لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى زيادة معدلات إنجاز المشاريع المختلفة.

قال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية لشركة أرابتك، وهي إحدى شركات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل علامة بارزة في قطاع الإنشاءات، حيث نسعى في اتصالات من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لدعم أرابتك بأحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية الهادفة لزيادة الكفاءة وتعزيز الهوية المؤسسية والتميز في قطاع الأعمال».

من جانبه، قال بيتر بولارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرابتك»: «يسعدنا اليوم الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع «اتصالات» التي ستسهم في دعم المشاريع الوطنية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، وغيرها».