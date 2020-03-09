هبوط حاد في الأسهم.. و«القيادية» تتراجع بالحد الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



عصفت أزمة «كورونا»، وهبوط أسعار النفط والأسواق العربية والعالمية، بمؤشرات أسواق الأسهم المحلية، أمس السبت، مع تراجع سوق دبي 7.87% وصولاً لأدنى مستوى منذ يوليو/‏تموز 2013، وتراجع سوق أبوظبي 5.5% أي بأدنى مستوى منذ ديسمبر/‏كانون الأول 2017.

وفقد سوق دبي 194 نقطة؛ نتيجة الضغوط المكثفة على الأسهم، في ظل تسجيل بعض «القيادية» تراجعات بالحد الأقصى للتراجع، وكذلك الأمر بالنسبة لسوق أبوظبي الذي خسر 249 نقطة. وجاءت التراجعات، وسط عمليات تسييل أجنبية ومؤسساتية في وقت سجلت سيولة السوقين، 525.5 مليون، منها 351 مليونا في دبي، و174.56 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 375.87 مليون سهم، توزعت ب 278 مليونا في دبي، و97.87 مليون في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسهم 7 شركات فقط.



سوق دبي

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هوى مؤشر سوق دبي عند 2266.93 نقطة، فاقداً 193.61 نقطة، مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وانخفض «العقار» 9.2% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 9.73%، و«إعمار للتطوير» 9.86%، و«إعمار مولز» 8.86%، و«أرابتك» 8.11%، و«داماك» 5.88%، و«الإتحاد العقارية» 5.24%.

وهبط «البنوك» 7.75% إثر هبوط «دبي الإسلامي» 7.72%، و«الإمارات دبي الوطني» 9.61%.

ونزل «الاستثمار» 6.27% بنزول «دبي للاستثمار» 5.69%، و«شعاع كابيتال» 3.83%، و«سوق دبي المالي» 9.01%.

وتراجع «النقل» 8.68% بنزول «العربية للطيران» 7.26%، و«أرامكس» 10%، و«الخليج للملاحة» 9.88%.



سوق أبوظبي



من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي إلى 4393.84 نقطة، بنزول المؤشرات القطاعية كافة باستثناء ارتفاع هامشي للتأمين.

وتراجع «البنوك» 6.8% بتراجع «أبوظبي الأول» 6.71%، و«أبوظبي التجاري» 8.31%%، و«أبوظبي الإسلامي» 10%.

وانخفض «العقار» 4.62% بانخفاض «الدار» 4.98%؛ في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

ونزل قطاع الاتصالات 3.48% بنزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 6% بنزول «دانة غاز» 7.03%، و«طاقة» 9.87%، و«أدنوك للتوزيع» 3.33%. ونزل قطاع الاستثمار 0.83% بنزول «إشراق» 9.85%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي ب 100 مليون، مغلقاً عند 4.9 درهم، تلاه «إعمار العقارية» ب 91.7 مليون، وأغلق عند 2.97 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» ب 30.15 مليون، ليغلق عند 10.35 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» ب 45.45 مليون، مغلقاً عند 12.24 درهم، ثم «الدار» ب 25.2 مليون، مغلقاً عند 1.91 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» ب 24 مليونا من التداولات ليغلق عند 4.86 درهم.

واقتصرت قائمة الارتفاعات في سوق دبي على «أمانات» بارتفاعه 4.86% إلى 0.388 درهم، و«غلفا للمياه»، بنموه 2% عند 5.6 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كان أكبر الرابحين «أركان» بارتفاع 7.9% وإغلاق عند 0.44 درهم، وسجل «أبوظبي الإسلامي» التراجع الأكثر 10% عند 4.86 درهم.

تداولات المستثمرينوفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 47.16 مليون محصلة شراء؛ وذلك مقابل عمليات بيع للعرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار 47.16 مليون محصلة بيع، توزعت ب 2.55 مليون محصلة بيع العرب، و22.5 مليون محصلة بيع الخليجيين، و22 مليونا محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، كانت التوجه الشرائي لمصلحة المستثمرين العرب والمواطنين بصافي استثمار بلغ 120 مليونا محصلة شراء، منها 4.3 مليون محصلة شراء العرب، و115.6 مليون محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 120 مليونا محصلة بيع، توزعت ب 10.8 مليون محصلة بيع الخليجيين، و109.2 مليون محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «ديار»، و«دانة غاز»، و«إعمار مولز»، و«أملاك» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«أدنوك للتوزيع».

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 128.6 مليون محصلة بيع، توزعت ب 110.6 مليون محصلة بيع في دبي، و18.1 مليون محصلة بيع في أبوظبي.

واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 128.6 مليون محصلة شراء، توزعت ب 110.6 مليون محصلة شراء في دبي، و18.1 مليون محصلة شراء في أبوظبي.