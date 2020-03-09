«الفطيم للتكنولوجيا» تفوز بجائزة أفضل شريك بالشبكات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الفطيم للتكنولوجيا» عن فوزها بجائزة «أفضل شريك شبكات لعام 2019» من شركة «ألكاتيل-لوسنت إنتربرايز» وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشركاء العالميين للشركة «كونيكس 20» الذي أقيم مؤخراً في دبي.

ويتم تقديم جائزة أفضل شريك في مجال الشبكات سنوياً من قبل شركة «ألكاتيل-لوسنت إنتربرايز» وذلك في إطار التقدير الرسمي للشركاء الأكثر إنجازاً في جميع أنحاء العالم. وقام بتسليم الجائزة كبار المسؤولين في «ألكاتيل-لوسنت إنتربرايز» بمن فيهم، روكميني غلانارد، نائب الرئيس التنفيذي- قسم المبيعات والتسويق العالمي، وستيفان روبينو، نائب الرئيس التنفيذي- قسم شبكات الأعمال، وكلوديو سولاند، نائب الرئيس الأول - منطقة أوروبا والجنوب، إلى مورالي سيرباكام، المدير التنفيذي وحسن علي، مدير أقسام التكنولوجيا للبنى التحتية، «الفطيم للتكنولوجيا».

وقال مورالي سيرباكام، المدير التنفيذي في «الفطيم للتكنولوجيا»: «يسرنا الحصول على هذا التقدير المميز من شريكنا «ألكاتيل-لوسنت إنتربرايز». وتعد هذه الجائزة دليلاً واضحاً على التزامنا المتواصل والإمكانيات الاستثنائية التي تتيح لنا توفير أفضل المنتجات ضمن فئتها للعملاء. كما تشكل هذه الجائزة حافزاً إضافياً لمواصلة عملنا الجاد».