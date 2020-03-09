«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» تقر توزيع 35% نقداً

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أقرت الجمعية العمومية ل«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» في اجتماعها، أمس الأحد، اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع حصة من الأرباح قدرها 35% من رأس المال، بما يعادل 40.425 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة، خلف أحمد الحبتور، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية، أمام المساهمين أن شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين استطاعت أن تحقق أداءً مالياً قوياً في عام 2019، حيث استمرت الشركة في النمو عاماً بعد عام. وقد بلغت نسبة النمو 8.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة، ونسبة 10.3% من صافي الأرباح مقارنةً بالعام الفائت، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت 58,085 مليون درهم مقارنةً ب 52.661 مليون درهم من العام الماضي، وظلت الشركة تظهر باستمرار مقدرتها على تنمية حجم أقساط التأمين من منتجاتها المختلفة دون التنازل عن مقدراتها الربحية للاكتتاب وذلك نتيجة التوجهات الصارمة والنهج الملتزم في الاكتتاب.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين حققت على الدوام نتائج تشغيلية جيدة، وقد وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع حصة من الأرباح قدرها 35% من رأس المال، بما يعادل 40.425 مليون درهم.

وأوضح خلف الحبتور للسادة المساهمين أن قوة الميزانية العمومية للشركة تم تعزيزها بالمستوى المتميز للرسملة المعدلة حسب المخاطر وبأقوى المستويات، حسب ما تم قياسها بواسطة معدل كفاية رأس المال (BCAR) لوكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M. Best. وذلك بالاستفادة من الحرص على الاحتياطي وأفضل المستويات للسيولة.

ووجه رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى السادة المساهمين وعملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم المتواصل وإلى إدارة الشركة والموظفين على أدائهم الجاد.