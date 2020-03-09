«فام القابضة» تطلق «سمارت سيتي» في دمشق بـ 1.5 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة» عن إطلاق مشروع «سمارت سيتي» في العاصمة السورية دمشق بتكلفة 1.5 مليار، وسيتم إطلاق المشروع خلال النصف الأول من العام الحالي، ويشمل مجمع بنايات بعدد 85 بناية على مساحة 400 ألف متر مربع، حيث عينت المجموعة شركة «ماكس للاستشارات المحلية» للبدء بتطوير المشروع.

وقال علي موسى في تصريحات ل«الخليج» خلال معرض الاستثمار العقاري في الشارقة، إن محفظة الشركة الاستثمارية بلغت 5 مليارات بعد إطلاق مشروع «سمارت سيتي» و مشروع «فام تاور»، ب 500 مليون درهم، ومشروع تطوير المباني الحكومية في مدغشقر بتكلفة 500 مليون، وكانت المحفظة الاستثمارية للشركة وصلت إلى حوالي 3 مليارات درهم بنهاية 2019.

عن توقعاته لأداء القطاع العقاري في الدولة خلال العام الجاري، قال موسى: «نحن متفائلون بأن القطاع العقاري يتجه نحو النضج والاستقرار خلال الفترة الحالية؛ نظراً إلى الالتزام الحكومي المتنامي بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما سيزيد معدلات الثقة المتنامية لدى المستثمرين، حيث تساعد على تعزيز زخم الأسواق، وجعلها متاحة أكثر كوجهة عالمية، الأمر الذي يجذب مزيداً من الناس، ويرفع نسبة الاستثمارات الإجمالية».

وأوضح موسى أن الاستثمار العقاري سيظل جذاباً وقادراً على استقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد المضمونة على المدى الطويل.