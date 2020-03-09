شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فعـاليـة لمبـادرتـي«رفوف» و«ريوقي» في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” أوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان أن المجلس نفذ من بداية العام 7 فعاليات خاصة بمبادرة «رفوف» والمعنية بتسويق منتجات سيدات الأعمال عضوات المجلس، والترويج لمنتجاتهن، إلى جانب تنفيذ 5 فعاليات خاصة بمبادرة «ريوقي» استفادت منها عضوات المجلس اللاتي لديهن مشاريع خاصة بالمأكولات والمشروبات.

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