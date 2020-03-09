«سوق أبوظبي»: 68 امرأة يشكلن 44% من الموظفين

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شارك «سوق أبوظبي للأوراق المالية» مع أكثر من 90 بورصة حول العالم في قرع جرس التداول للمساواة بين الجنسين، للعام الثالث على التوالي، تعبيراً عن تضامنه مع مبادرة «قرع جرس التداول للمساواة بين الجنسين» الدولية، وضمن الشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، بهدف تمكين المرأة في قطاع الأسواق المالية، واحتفاء باليوم العالمي للمرأة. حيث تم قرع جرس بدء التداول في السوق وسط احتفالية شاركت فيها موظفات السوق، اللاتي يشكلن نحو 44% من القوة العاملة في السوق.

قال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي ل«سوق أبوظبي للأوراق المالية»: «يسعدنا قرع جرس التداول اليوم بمشاركة 90 بورصة حول العالم، تعبيراً عن أهمية المساواة بين الجنسين، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس/‏ آذار من كل عام، حيث يحرص السوق على المساواة بين الجنسين، عبر تمكين المرأة، وهو نهج دولة الإمارات التي تقدم جميع المقومات الداعمة للمرأة».

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على قضية العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مكان العمل، والسوق، والمجتمع، وتشجيع مبادرات تمكين المرأة، ولفت الانتباه إلى أهمية رعاية المواهب النسائية، وتفعيل مشاركة المرأة في جميع جوانب العمل في المجتمع. وبحسب إحصاءات نهاية عام 2019، فقد بلغ عدد الموظفات في السوق 68 موظفة، يشكلن 44 في المئة من إجمالي موظفي السوق البالغ عددهم 154 موظفاً وموظفة.