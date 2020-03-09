شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار درهم أرباح «دبي المالي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

سجل مركز دبي المالي العالمي استقراراً في أرباحه الصافية التي وصلت إلى 510.13 مليون درهم في 2019، مع نمو العائدات 2% إلى 836.76 مليون درهم، وارتفع عدد الشركات المرخصة لدى المركز 14% في العام الماضي مقابل مقارنة ب 2018، ووصل النمو إلى 32% مقارنة بعام 2017، وارتفع عدد العاملين في المركز 9% إلى 25.6 ألف موظف بإضافة أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة في العام الماضي مقابل العام السابق.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المركز أن الإنجازات التي حققها المركز خلال العام الماضي وما صاحبها من نمو قوي معطيات تؤكد استمراره في الإسهام بصورة مؤثرة في دعم اقتصاد الإمارة، إعمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الجديد.

وقال سموه، إن المركز يواصل القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية ما يزيد من ثقة شركاء المركز في القيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح.

ترسيخ موقع دبي

وأعرب سموه عن تقديره للجهود الطيبة لجميع العاملين في المركز، وقال سموه: «الإنجازات القوية المتحققة على مدار العام الماضي، والتي تأتي امتداداً لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومين في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين».

وأضاف سموه: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوثيق شراكاتنا القائمة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية مع الاستمرار في استحداث المزيد من الشراكات النوعية التي تملك مقومات تؤهلها للانضمام لنا في مسيرة النجاح وتمكنها من المساهمة في دفعها قدماً نحو مستويات أرقى».

وأوضح أن «المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته الرائدة بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد، مؤكداً سموه ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها الرشيدة».

2.5 شركة كل يوم

وخلال لقاء مع الصحفيين، أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم أن المركز لم يلحظ تأثيرات لانتشار فيروس كورونا عالمياً على أعماله، حيث وصل عدد الشركات الجديدة التي حصلت على تراخيص عمل في المركز إلى 100 شركة في أول شهرين من العام الجاري أي بواقع 2.5 شركة لكل يوم عمل خلال تلك الفترة.

وحول خطط المركز للتعامل مع الوضع الراهن وتهديدات انتشار فيروس «كورونا»، قال كاظم: إن عمليات التعقيم مستمرة في المركز ودائمة كجزء من إجراءاته الاعتيادية، ولفت خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المركز في العام الماضي إلى أن قرار العمل عن بعد لموظفي المركز راجع لكل شركة، فهي التي عليها اتخاذ القرار. أما بالنسبة لموظفي المركز فقال عيسى: إن هناك خطة لتشجيع العمل من المنزل في حال دعت الحاجة إلى ذلك في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هكذا قرار يكون على مستوى أعلى بكثير من المركز.

تراخيص جديدة

قال محافظ المركز عيسى كاظم: إن العدد الصافي للشركات التي انضمت للمركز وصل إلى 304 شركات في العام الماضي، ووصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص جديدة للعمل في المركز إلى 495 شركة، ما يعني أن 191 شركة غادرت المركز، ومنها شركات في طور التحضير لإعادة التسجيل، بحسب ما أفاد عارف الأميري الرئيس التنفيذي للمركز، والذي لفت إلى أن نسبة الشركات التي تغادر المركز لا تتجاوز سنوياً 2 إلى 3%.

ويصل مستوى الإشغال لدى المركز في الوقت الحاضر إلى 99%، وقال كاظم إن المركز سيمضي قدما في خطة التوسع المعتمدة، لكنها سوف تتم على مراحل، وبحسب مستويات الطلب من الشركات الراغبة في الانضمام إلى المركز، وقال إن لدى المركز في الوقت الحاضر سيولة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) في الوقت الراهن.

ولفت إلى وجود أجواء تحديات اقتصادية عالمية، مع التباطؤ في أوروبا ومخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود، ما سيفرض على المنطقة بطبيعة الحال تحديات اقتصادية.

الشركات المالية النشطة

بلغ إجمالي عدد الشركات المالية النشطة في المركز المالي 737 شركة، بزيادة 18% عن 2018، ونمو 64% خلال خمسة أعوام. وتشمل أبرز عمليات التسجيل في 2019 «ورلد فيرست»، التابعة لمجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، و«مايبنك بيرهاد الإسلامي» الماليزي، و«كانتور فيتزجيرالد» الأمريكية للخدمات المالية، وبنك «موريشيوس التجاري».

وساهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25600 مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9% عن عام 2018.

نتائج بارزة

يضم مركز دبي المالي العالمي اليوم 17 من أفضل 20 بنكاً في العالم، وثمانية من أبرز 10 شركات محاماة عالمية، وثلاثة من أضخم خمس شركات تأمين، وستة من أفضل 10 مؤسسات لإدارة الأصول على مستوى العالم.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: لقد وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسنكون قادرين أيضاً على زيادة مساهمتنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر.

وأردف أميري قائلاً: لدينا التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة. إن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مركز دبي المالي العالمي هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رأس المال والمواهب والشركاء مع شبكات الأعمال القائمة. ونعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل.

وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 13% عن عام 2018. كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين حوالي ملياري دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4% عن عام 2018.

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قيادة مستقبل القطاع المالي

وشهد المركز زيادة في عدد شركات التكنولوجيا المالية بواقع أربعة أضعاف، لتبلغ 129 شركة خلال عام 2019. وتضمنت قائمة الشركات الجديدة في المركز شركة وثاق المحدودة و«ليكفيدي سيكيوريتيز» المحدودة، بالإضافة إلى «فينيرجو».

وحقق المركز المالي عدداً من الإنجازات المهمة الأخرى خلال عام 2019، حيث سجّل رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في مُسرّع التكنولوجيا المالية، «فينتك هايف»، وتلقت دورة 2019 من البرنامج 425 طلباً مشاركة من شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بما يمثل زيادة 42% عن عدد الطلبات المسجّلة في دورة عام 2018، وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة الافتتاحية للبرنامج في عام 2017. ووقع الاختيار على 31 شركة ناشئة للمشاركة في «فينتك هايف» لعام 2019 بالتعاون مع 21 من شركاء البرنامج.

جذب المواهب والخبرات

واصلت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي دعم التطوير المهني، حيث تم توقيع 7 شراكات استراتيجية جديدة مع هيئات دولية مثل «معهد تشارترد للتأمين»، وشركة النشر الخاصة بكلية «هارفارد» للأعمال، و«مدرسة واشنطن للبروتوكول»، حيث أصبح لدى أكاديمية المركز المالي 26 اتفاقية دعم مع أبرز المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.

كما شهدت الأكاديمية في عام 2019 التحاق عدد كبير من الخريجين بدورات وبرامج التعليم التنفيذي المختصة بالمجالات المالية والأعمال والقانون وبرنامجي ماجستير في القانون، ليصل العدد الإجمالي للخريجين الذين أتموا هذه الدورات إلى 1978 خريجاً.



310 متاجر تجزئة و3 فنادق



يحتفظ المركز المالي بمكانته الرائدة كوجهة جاذبة لممارسة الأعمال والعمل وتجارب أسلوب الحياة، حيث شهد المركز في 2019 استثمار مساحات تجزئة كبيرة من قبل 310 من تجار التجزئة الذين يمثلون علامات تجارية عالمية ومصمّمين محليين مقارنة مع 274 من تجار التجزئة في نهاية عام 2018، بنسبة نمو 13%.

واستضاف المركز المالي أكثر من 300 مبادرة وفعالية فنية وثقافية وصحية مميزة خلال عام 2019، ما جعله وجهة مميزة للأعمال والترفيه.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2019 استقطاب المركز لعدد من العلامات الشهيرة، مثل فندق «والدورف أستوريا» الذي يضم 275 غرفة وجناحاً، لينضم إلى فُندقيّ «الريتز-كارلتون» و «فور سيزونز»، ليصل بذلك إجمالي الغرف الفندقية التي يضمها المركز إلى 722 غرفة تخدم المجتمع الاحترافي النابض للمركز.



قوانين وشراكات جديدة تعزز النمو



تُعد الأطر القانونية والتنظيمية لمركز دبي المالي العالمي واحدة من أكثر النظم القانونية تطوراً وملاءمة للأعمال والشركات في المنطقة.

وتمكّن المركز خلال عام 2019 من تحسين أطر العمل القانونية والتنظيمية بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لعدد من القوانين الجديدة للمركز تضمنت عدداً من الأنظمة الجديدة المتعلقة بالتوظيف، والملكية الفكرية، والإعسار المالي، وإعادة هيكلة الشركات المحددة، فضلاً عن إطار تنظيمي جديد مرن للشركات فيما يخص الشؤون الاستثمارية والهيكلية.

وخلال عام 2019، واصل المركز بناء بيئة جاذبة ضمن مجتمعه المتخصص الذي يضم نحو 25600 مهني. وأطلق خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل لموظفي مركز دبي المالي العالمي، والتي تعد أول خطة مدخرات للموظفين في المنطقة. من جهتها، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن نظام جديد يسهّل نقل الأموال بحيث يوفر آلية ناظمة للترويج والإشراف على الأموال الاستثمارية وتشجيع الشركات المسجّلة في الأسواق الحرة في دول أخرى على دخول السوق المحلية.