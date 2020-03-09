«الدولي لهيئات اعتماد الحلال» ينـاقش توجهــات القطــاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



ناقش المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، تسهيل تجارة الحلال واستراتيجية التعاون والنمو، وكذلك ابتكارات وتوجهات سوق الحلال، خلال اجتماع مجلس إدارته السابع الذي عقد في دبي.

ومن الجدير بالذكر، أنه تمت إعادة انتخاب نظام الاعتماد الوطني الإماراتي رئيساً لمجلس إدارة المنتدى لدورته الجديدة 2019-2022 ممثلاً في المهندس أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وقد تم انتخاب ممثل مجلس الاعتماد السعودي سعود العسكر نائباً لرئيس المجلس.

وقال الشحي: «يشرفني حقاً، أن تتم إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال من دولة الإمارات. وإن المنتدى يسعى إلى توحيد ممارسات اعتماد الحلال لتسهيل تجارة الحلال بين الدول وتعزيز الاعتماد المشترك بين الدول الأعضاء».



نمو تجارة الحلال



من جانبها، قالت رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: «يهدف المنتدى إلى دفع عجلة نمو تجارة الحلال في البلدان المسلمة وغير المسلمة في جميع أنحاء العالم. ونحن نؤمن بأن توجيهات مجلس الإدارة وتعاون الدول الأعضاء، سيساهمان في إيصال مبادرات وطموحات المنتدى إلى العالم بأكمله».

وقام مجلس إدارة المنتدى خلال الاجتماع، بالاطلاع والموافقة على العضوية الجديدة لمجلس الاعتماد الوطني في كمبوديا في المنتدى، كما منح مركز الاعتماد الوطني في كازاخستان العضوية الكاملة.

وأضافت العامري: «أود أن أرحب بمملكة كمبوديا كعضو جديد، وبحصول كازاخستان على عضوية كاملة. وإن هذا التزايد في عدد الأعضاء يثبت أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يساهم بشكل كبير في تسهيل تجارة الحلال بين الدول. ونحن نتطلع إلى التواصل مع دول مسلمة، وغير مسلمة، وكذلك التعاون مع نظرائنا في بلدان أخرى لتسريع تجارة الحلال على الصعيد العالمي».

كما ناقش استراتيجيات التعاون مع المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.

وسلطت العامري الضوء على أحدث إحصاءات الإنفاق الإسلامي المتزايد حيث أنفق المسلمون 2.2 تريليون دولار في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول 2024 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 6.2 % كما ذكر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020/‏‏‏2019.