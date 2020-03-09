«جارتنر»: 2.4% نموّ الإنفاق على تقنية المعلومات 2020

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توقّعت مؤسسة جارتنر للأبحاث أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى قرابة 160 مليار دولار في 2020، ما يمثّل زيادة بمعدّل 2.4% عن 2019.

وقال جون ديفد لوفلوك، نائب الرئيس لدى «جارتنر»: تسهم المبادرات الاقتصادية غير النفطية مثل «إكسبو 2020 دبي»، ومشروع «القديّة» الترفيهي الرياضي الثقافي، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع «نيوم» في السعودية، في تعزيز أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤثر تأثيراً مباشراً في الإنفاق على تقنية المعلومات في الأسواق المحلية. فقد شهد عام 2019 إحجام المؤسسات في المنطقة عن الاستثمار في أنظمة مراكز البيانات، وأجهزة وخدمات الاتصالات، ما تسبب بتراجع إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات بنحو 2.8%.

وسنشهد زيادة في الإنفاق على الأجهزة خلال 2020 بعد التراجع الذي شهده هذا القطاع 2019 الذي تجاوز 9%. ومن المتوقع أن يسجل قطاع الأعمال المحلي زيادة في الإنفاق على الأجهزة بمعدل 3.6% في 2020 بالاستفادة من انحسار تأثير أسعار صرف العملة، والتي كانت السبب في ارتفاع أسعار هذه المنتجات. كما سيتواصل نمو إنفاق المؤسسات على البرمجيات، لتحقق معدل نمو يزيد على 9% خلال العام الجاري.

ومع تواصل استثمار المؤسسات المحلية في توفير مزيد من الموارد وتعزيز ميزانيات لتقنية المعلومات ضمن مبادراتها للتحول الرقمي، ستبرز حاجة الأسواق المحلية إلى خدمات الاستشارات التقنية. ويتوقع أن يصل حجم الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات في 2020 إلى قرابة 13.1 مليار دولار، أي بزيادة سنوية تصل إلى 8.4% مقارنة بالعام الماضي.