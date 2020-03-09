موظفو «تطوير البنية التحتية» يطلعون على مستجدات «إكسبو»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
زار وفد من وزارة تطوير البنية التحتية، موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث اطلعوا على آخر الاستعدادات والتحضيرات للحدث العالمي الفريد م ن نوعه، الذي سيفتح أبوابه أمام العالم في ال 20 من أكتوبر 2020، والإنجازات المتحققة حتى اليوم، وعلى رأسها قبة ساحة الوصل العملاقة. كما استمع الوفد خلال الزيارة، إلى شرح مفصل يروي مسيرة إكسبو دبي، منذ اللحظات الأولى لإعلان الترشح لاستضافة الحدث، مروراً بمرحلة الفوز، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لغاية، وتاريخ مشاركة الإمارات بالمعارض السابقة ابتداء من 1970.
وتجول الوفد الزائر في أرجاء الموقع الذي تحول من صحراء قاحلة إلى لوحة فسيفسائية تروي عزيمة وإصرار وإبداع الإمارات قيادة وشعباً، لإبهار العالم بكل ما هو متميز وفريد، حيث اطلعوا على آخر المستجدات العمرانية التي وصل إليها المشروع.
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