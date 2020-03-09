تونس: 1 % النمو المتوقع في 2020

قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أمس الأحد، إن تونس خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى واحد في المئة من 2.7 في المئة كانت مقدرة في ميزانية 2020، بينما يواجه قطاع السياحة تهديداً ؛ بسبب «كورونا».

وأضاف: إن أزمة «كورونا» ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو، ولم يذكر الفخفاخ مزيداً من التفاصيل عن أسباب خفض توقعات النمو؛ لكن من المعتقد أن قطاع السياحة قد يتأثر بأزمة «كورونا». (رويترز)