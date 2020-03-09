شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 1 % النمو المتوقع في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: 1 % النمو المتوقع في 2020
تاريخ النشر: 09/03/2020
قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أمس الأحد، إن تونس خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى واحد في المئة من 2.7 في المئة كانت مقدرة في ميزانية 2020، بينما يواجه قطاع السياحة تهديداً ؛ بسبب «كورونا».
وأضاف: إن أزمة «كورونا» ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو، ولم يذكر الفخفاخ مزيداً من التفاصيل عن أسباب خفض توقعات النمو؛ لكن من المعتقد أن قطاع السياحة قد يتأثر بأزمة «كورونا». (رويترز)
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