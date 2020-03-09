شكرا لقرائتكم خبر عن «أونكتاد» يرجّح تراجع الاستثمار الخارجي 15% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توقع تقرير حديث من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن تؤدي تداعيات تفشي فيروس «كورونا» عالمياً إلى خفض الاستثمارات الخارجية المباشرة بما يراوح بين 5 إلى 15% هذا العام. وكان «أونكتاد» يتوقع سابقاً استقرار الاستثمارات الخارجية المباشرة في العام الجاري، أو ارتفاعها بنحو 5% بحسب التطورات الاقتصادية.
وقال التقرير: إنه بنى توقعاته الجديدة على ضوء التوقعات بتراجع النمو الاقتصادي العالمي بما يراوح بين 0.5% إلى 1.5% هذا العام على خلفية تفشي الفيروس. ولفت إلى أن نحو ثلثي أكبر الشركات العالمية متعددة الأطراف وعددها 100 شركة أصدرت تصريحات حول تأثرها بانتشار الفيروس، والعديد منها تخفض الإنفاق الرأسمالي، وأضاف: إن نحو 41 شركة أصدرت تحذيرات من تراجع محتمل في الأرباح، ما سوف يترجم إلى خفض في العائدات المستثمرة لديها، وينعكس بالتالي على الاستثمارات الخارجية المباشرة.
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