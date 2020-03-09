شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة تقوية الخدمة بالمنازل صداع فى رأس شركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أجهزة تقوية الخدمة هى الحل الأمثل للعملاء فى المناطق التى لا يوجد بها تغطية كافية لخدمات الاتصالات، ويوجد منها أنواع مختلفة لاستقبال خدمات الجيل الثانى وأخرى لاستقبال الجيلين الثالث والرابع، وتباع أيضا بأسعار متفاوتة بحسب نوعية كل جهاز والخدمة التى يقدمها، إلا أن هذه الأجهزة أصبحت صداعا فى رأس شركات المحمول العاملة فى السوق، إذ تؤثر بعضها على جودة الخدمة ببعض المناطق حال عدم مطابقتها المواصفات الفنية اللازمة لاستقبال الخدمة.

ويلجأ البعض لشراء هذه الأجهزة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وبعض المحال المتخصصة فى ذلك إلا أن مصادر بشركات المحمول تنصح بالتعاقد عليها من خلال مشغلى الخدمة كونها تقدم أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية، بدلا من تلك التى تؤثر على جودة الخدمة، وفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع.

وذكرت المصادر أن هناك مطالبات من شركات المحمول لجهاز تنظيم الاتصالات بإيقاف بيع تلك الأجهزة خارج عن منافذ الشركات، كون بعضها يؤثر على جودة الخدمة فى بعض المناطق.

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وكان آخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن ارتفاع عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة الـADSL إلى 7.17 مليون اشتراك وذلك بأحدث تقرير لها بنهاية أكتوبر 2019، وذلك مقارنة بنحو 7.12 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و6.31 مليون اشتراك فى أكتوبر 2018، ووصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 40.60% بنهاية أكتوبر 2019 ومقارنة بنحو 40.22% بنهاية سبتمبر 2019 و35.99% بنهاية أكتوبر 2018.

ووصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 38.67 مليون بنهاية أكتوبر 2019 وبالمقارنة بنحو 38.17 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و33.94 مليون بنهاية أكتوبر 2018.

وبلغ عدد مستخدمى "اليو إس بى مودم" إلى نحو 3.58 بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بنحو 3.65 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و3.29 بنهاية أكتوبر 2018.