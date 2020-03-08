شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 8-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاحد 8-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

إيقاف تداول 60 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 60 شركة لتراجعها بنسبة ال5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للاستثمار القابضة، الخدمات الملاحية والبترولية، القلعة للاستشارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الحديد والصلب المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المالية هيرميس القابضة، جى بى اوتو.

كما تراجعت شركات المصرية لتطوير صناعة البناء، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لصناعة الورق-راكتا، التعمير والاستشارات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القناة للتوكيلات الملاحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، إعمار مصر للتنمية، مطاحن مصر العليا، بالم هيلز للتعمير، الاستثمار العقارى العربى-أليكو، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مجموعة عامر القابضة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مطاحن شرق الدلتا، اودن للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب.

وتراجعت أيضا شركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، غاز مصر، بنك قطر الوطنى الأهلى، جنوب الوادى للأسمنت، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصينى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر لصناعة الكيماويات، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاحد ، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 11.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 247.4 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.04% ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 1632 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 13608 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 656 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

بايونيرز القابضة

أعلنت الرقابة المالية المصرية، عن تعديل معامل المبادلة في صفقة استهداف شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها في 5 شركات تابعة لها مقيدة بالبورصة المصرية حتى 90%.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه تم تعديل معامل المبادلة في ضوء إعادة تقييم القيمة العادلة لسهم بايونيرز القابضة وشركاتها التابعة من قبل مستشار مالي مستقل استناداً إلى ماورد من خبير التقييم العقاري وإلتزاماً بمعايير التقييم المالي للمنشآت والتي نتج عنها اختلاف التقييم ليصبح سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات 8.66 جنيه بدلا من 9.84 جنيه، القاهرة للإسكان والتعمير من 32.43 جنيه إلى 28.97 جنيه.