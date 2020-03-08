شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بافتتاح الأسبوع..و"السعودية" تسجل أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بالتزامن مع تزايد حالة الهلع والخوف الشديد من قبل المتداولين من الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 8.32%، مسجلا ً أكبر وتيرة تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وتحديداً فى شهر نوفمبر أى منذ مايقرب من 12 عاماً، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل كبير، وانخفض مؤشر سوق دبى المالى بنسبة 7.78% وهو أدنى مستوى منذ 6 سنوات، وخسر رأس المال السوقى 19.94 مليار درهم.

كما تراجعت بورصة قطر بنسبة 2.92% مسجلة أدنى مستوى منذ يونيو عام 2018، وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 3.41% للجلسة الرابعة على التوالى.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم بنسبة 7.87% خاسرا 193.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2266.93 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 277.9 مليون سهم محققة ما قيمته 350.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4719 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 33 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 9.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 9.20%، تلاه قطاع النقل بنسبة 8.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 7.75%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 6.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 2%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أرامكس بنسبة 10%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20.6 مليون ورقة بقيمة 101.5 مليون درهم، والذى تراجع 7.72%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.92% خاسراً 272.19 نقطة ليغلق عند مستوى 9037.20 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 123.8 مليون سهم بقيمة 298.3 مليون ريال عبر تنفيذ 6866 صفقة، وتراجعت 43 سهما، فيما ارتفعت 3 أسهم، ولم يتغير سوى سهم واحد.

وتراجع 7 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.78%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.62%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.62%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.41% خاسرا 55.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.64 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4 مليون سهم بقيمة 617.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 207.69% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 9%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 27.94% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 9.09%، عقارات السيف بنسبة 2.88%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.69% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.38%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.04%.

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كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 8.31% خاسرا 481.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5306.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.02% خاسراً 640.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5750.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 3.54% خاسراً 162.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4432.95 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.77%، خاسرا 226.1 ليغلق عند مستوى 4516.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 199.7 مليون سهم بقيمة 49.3 مليون دينار كويتى عبر 11.3 ألف صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 10.47%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.99%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 8%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 5%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 8.66%، ثم الشركة الوطنية الدولية بنسبة 6.68%، فيما تصدر سهم "شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.47% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 18.43%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 17.33%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 8.32% خاسرا 621.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6846.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 12.44% خاسرا 945.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6657.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 295.7 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال، وارتفع سهمين، فيما تراجعت 191 شركة.

وتراجعت 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.90%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 9.71%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 9.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 9.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 8.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 8.94%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.92%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 8.91%، ثم قطاع الطاقة 8.75%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 8.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 8.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.15%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 7.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 7.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 7.60%.

وجاء سهم "سافكو" على رأس القائمة الخضراء بنسبة 3.70%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 1.21%، ثم جاء سهم "بترو رابغ" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 10%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 10%