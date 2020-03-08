شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8 - 3 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 8 -3 -2020.

إيقاف تداول 60 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 52 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للاستثمار القابضة، الخدمات الملاحية والبترولية، القلعة للاستشارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الحديد والصلب المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المالية هيرميس القابضة، جى بى اوتو.

كما تراجعت شركات المصرية لتطوير صناعة البناء، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لصناعة الورق-راكتا، التعمير والاستشارات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القناة للتوكيلات الملاحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، إعمار مصر للتنمية، مطاحن مصر العليا، بالم هيلز للتعمير، الاستثمار العقارى العربى-أليكو، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مجموعة عامر القابضة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مطاحن شرق الدلتا، اودن للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب.

وتراجعت أيضا شركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، غاز مصر، بنك قطر الوطنى الأهلى، جنوب الوادى للأسمنت، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصينى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر لصناعة الكيماويات، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 8.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.63%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 20.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.32%

- جولد كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.40%

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- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.38%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.75%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 1.756 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.48%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.31%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 88.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.82%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.78%