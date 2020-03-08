شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيجوث: فحص جميع العاملين بفندق موفينبيك أسوان لمحاصرة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركة المصرية للسياحة والفنادق "ابجوث"، بعمل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا ، علي جميع العاملين بفندق موفينبيك أسوان ، وذلك تنفيذا لتوجيهات ميرفت حطبة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للسياحة والفنادق الخاصة باتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية والصحية لمواجهة تفشى إنتشار فيروس الكورونا بين الفنادق والمنشأت السياحية.

وقال شريف بنداري ، رئيس شركة ايجوث ، في بيان له اليوم ان جميع الفنادق التابعه قامت برفع درجة الاستعداد القصوي بالفنادق ، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية والصحية لمواجهة تفشى إنتشار فيروس كورونا بين هذه المنشآت .

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وكانت ميرفت حطبة ، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، قد طلبت من رؤساء الشركات التابعة والتى لديها منشآت سياحية وفندقية بضرورة أتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، وضرورة اتخاذها لعمليات التعقيم المستمر فى جميع الأماكن التى يمكن من خلالها انتشار الفيروس بشكل سريع .

كما طالبت من المسئولين عن الشركات موافاتها بتقرير يومي دوري عن حالة الإشغال الفندقى ومدى تأثرها من الإلغاءات حالة حدوثها نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا و تراجع السائحين بالمغادرة الي بلادهم تخوفاً من الفيروس .

ودعت لجنة الأزمات بالشركة للقيام بدورها فى متابعة أزمة فيروس كورونا ووضع التصورات المستقبلية ، وكذلك تشكيل فرق من إدارة مراقبة الجودة والصحة العامة بالشركات التابعة للتعاون والتنسيق مع إدارات مراقبة الجودة الصحية بالفنادق والمنشآت السياحية للمرور على الإدارات للتأكد من مدى استيفاء كل اشتراطات السلامة الصحية وإعداد التقارير اللازمة.