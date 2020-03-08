شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل البنوك والمصارف في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد الإعلان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 13 / 7 / 1441هـ المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتاً زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس الكورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية.
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