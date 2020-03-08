شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل البنوك والمصارف في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه وبعد التنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، أن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التأكيد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

جاء ذلك بعد الإعلان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 13 / 7 / 1441هـ المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتاً زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس الكورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية.