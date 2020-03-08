شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الشرائح الضريبية الجديدة تحمل أخبارا سارة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 8-3-2020 العديد من التصريحات المهمة لوزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة تصريحات وزير المالية محمد معيط حول الشرائح الضريبية الجديدة التى تحمل أخبارا سارة للمواطنين.. تعرف على التفاصيل.

كشف أيمن أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي-ثراء، أنه جار تعيين مستشار مالى مستقل لبحث عروض الاستحواذ على محطات الكهرباء العملاقة، التى أنشأتها شركتها سيمنز بمصر، كما كشف عن عزم الصندوق تدشين محافظ متنوعة جغرافيًا تضم قطاعات مختلفة ومتنوعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تحقيق فوائض مالية من استثمارته الحالية.

وجاء ذلك خلال مشاركة أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادى، بجلسة حوارية بندوة حول "مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" التي تنظمها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ظهر اليوم الأحد.

وزير المالية للجنة الخطة بالبرلمان: الشرائح الضريبية الجديدة تحمل أخبارا سارة للمواطنين

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من من دراسة الشرائح الضريبية الجديدة، لافتا إلى أنها ستأخذ التسلسل الإجرائى الخاص بها داخل أروقة الحكومة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها واتخاذ قرارا بشأنها خلال دور الانعقاد الحالى، ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشرائح الضريبية الجديدة تحمل أخبارًا سارة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تنفيذ خطة لإنقاذ وتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية أغلبها إيجار قديم تابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمنطقة وسط البلد .وجاء ذلك على هامش حضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلى، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم توقيع شريف بندارى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة وألفنادق "إيجوث" إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزاة قطاع الأعمال العام ونواف فايز ممثلاً عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل.

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أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم معارض السلع المختلفة لاستقبال الشهر الكريم.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية عن وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم.

وزيرة الصناعة: إجراءات سريعة لإعادة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى أولوية لوزارة الصناعة، وذلك لإعادة العمالة التى تم الاستغناء عنها سابقا إلى سوق العمل وترجمة هذه المساعى إلى إجراءات على أرض الواقع وإزالة هذه التحديات التى يمكن أن تعوق هذه المصانع، وفق تصريحات تلفزيونية لها اليوم.

والتقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الشهر الماضى عدد من كبار المستثمرين بالقطاع الصناعى، وذلك لبحث بعض ملفات القطاع ومشكلاته، وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة، والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

أكد عبد الحميد ممدوح مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك توافقا عالميا على إتاحة الفرصة لاختيار مرشح من إفريقيا لشغل هذا المنصب الدولى الرفيع، حيث تعد القارة الوحيدة التى لم تحظى بهذا الشرف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهو ما يزيد من أهمية اختيار مرشح كفء للمنصب خاصة فى ظل تعالى مطالب الإصلاح حيث نحتاج لمدير عام على دراية كاملة ومعرفة بقواعد منظمة التجارة العالمية ولا يكفى أن يكون على دراية بالقواعد الدبلوماسية والسياسية فقط، خاصة أن المدير العام والسكرتارية الفنية للمنظمة عليهم دور كبير للقيام بدور الوسيط المحايد بين الدول الأعضاء التى ستقود عمليات الإصلاح والمفاوضات الخاصة بإعادة تشكيل النظام التجارى العالمى ولذا يجب أن يتحلى بنظرة تحليلية للمشكلات والعوائق.

تأكيدا لليوم السابع، أصدر اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارا من اليوم ولحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.

ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.