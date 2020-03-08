شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن استقالة عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استقالة رئيس الهيئة القومية للبريد عصام محمد الصغير محمد نصر، وذلك بناء على طلب الأخير، ومن المرجح أن تصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا بعد قليل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالتجديد لعصام الصغير محمد رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، تبدأ من 16 يوليو 2019 وفقا لما أكده مسئول رفيع لليوم السابع.

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وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.

وكانت إدارة الهيئة القومية للبريد أعلنت الانتهاء من تطبيق منظومة الرمز البريدي علي مستوي الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية حيث إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني علي مستوي الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن مشيراً إلي أن المشروع استغرق عامين من العمل الدائم علي خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد علي المعلومات القيمة التي تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بهدف تحديد رمز بريدي لكل مجموعه من المباني طبقاً لمعايير دولية بما يضمن سهوله الوصول الي العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود اسماء لبعضها.