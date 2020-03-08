شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. تعيين عبده علوان قائما بأعمال الهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لليوم السابع، أصدر اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارا من اليوم ولحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.
ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.
وحصل عبده علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الاعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدا لليوم السابع.. تعيين عبده علوان قائما بأعمال الهيئة القومية للبريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.