شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصندوق السيادى: تعيين مستشار مالى مستقل لبحث الاستحواذ على محطات سيمنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي-ثراء، أنه جارى تعيين مستشار مالى مستقل لبحث عروض الاستحواذ على محطات الكهرباء العملاقة، التى أنشأتها شركتها سيمنز بمصر، كما كشف عن عزم الصندوق تدشين محافظ متنوعة جغرافيًا تضم قطاعات مختلفة ومتنوعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تحقيق فوائض مالية من استثمارته الحالية.

وجاء ذلك خلال مشاركة أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادى، بجلسة حوارية بندوة حول "مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" التي تنظمها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ظهر اليوم الأحد.

وأوضح "سليمان"، الفارق بين الصندوق السيادى المصرى وغيره من الصناديق السيادية حول العالم، قائلا إن شكل الصندوق السيادي لمصر يختلف عن باقي صناديق الاستثمار العالمية، حيث أن هذه الصناديق تقوم باستثمار حصيلة الأموال العائدة من موارد غير متجددة، وتحقق منها عائد للأجيال القادمة، بينما الصندوق المصري يعمل على استغلال الاصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما قد ينتج عنه عدم تحقيق إيرادات في السنوات الأولية، مضيفا وعندما نبدأ في تحقيق فوائض أموال وهو المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة، سنقوم باستثمار تلك الأموال بالخارج، لتحقيق عائد دور يستفيد منه الأجيال القادمة كما تفعل الصناديق الأخرى.

وأكد سليمان، على أن هدف الصندوق السيادي هو إتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة أمام القطاع الخاص، ومحاولة جذب رؤوس أموال جديدة، وليس مزاحمة القطاع الخاص في أي قطاع من القطاعات المختلفة، بل أنه يعتمد في رسالته على تعظيم الفرص من الأدوات الاستثمارية المتاحة من خلال عقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، وهى إحدى الأهداف الرئيسية للصندوق، وكذلك تشجيعه على ضخ رؤوس أموال جديدة.

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وبالنسبة للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ذكر سليمان، أن هناك فرص استثمارية هائلة في العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم وصناعة الأغذية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك موارد اقتصادية متجددة، على عكس باقي بعض الدول الأخرى التي تمتتع بالندرة، فى المقابل لدينا مقومات متمثلة في بعض المنتجات السياحية، وبعض مشروعات الطاقة مثل محطة بنبان.

سيلمان: صندوق مصر السيادي يستهدف 80 مليار جنيه أصول وعن رأيه فى طرح أدوات الدين المحلية، قال سليمان، إن إقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وهو ما سيساعدها في جذب مستثمرون جدد من خلال المشاريع التي يستعد لطرحها على القطاع الخاص.

وردا على سؤال حول الاتفاق الذي وقعه الصندوق السيادى مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قال "سليمان"، :" هذا الجهاز يمتلك كنوز".

وبشأن الأصول التى يسعى الصندوق لإداراتها، قال سليمان، إن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليار أصول جنيه خلال الفترة القادمة، وتشمل هذه الأصول كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعي لتعظيم قيمتها بالمشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص.