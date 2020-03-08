شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيفها كأحد أفضل ثلاث منصات لتوزيع التطبيقات عالميًا.. هواوي تطلق منصة HUAWEI AppGallery رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المنصة تقدم حماية خصوصية للمستخدمين مع توفير تجربة فريدة وذكية لهم

أطلقت هواوي لأجهزة المستهلك منصة HUAWEI AppGallery رسمياً بديلاً جديدًا لمستخدميها، وذلك باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم. تتوفر HUAWEI AppGallery الآن في أكثر من 170 دولة/ منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، حيث تتواجد التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

تتمثل رؤية هواوي في جعل HUAWEI AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستهلكين الوصول إليها، بينما تحمي بصرامة خصوصيتهم وأمنهم وتوفر لهم تجربة فريدة وذكية، حيث تعمل على توفير تجربة تطبيقات مبتكرة للمستخدمين. جنبًا إلى جنب مع خدمات هواوي للهواتف الذكية -HMS Core، والتي تمكن مجموعة متنوعة من إمكانات البرامج والأجهزة من هواوي

ولقد استثمرت الشركة في أكثر من 3000 مهندس لتطوير تطبيقات منصة HUAWEI AppGallery، بالإضافة إلى استثمارها مليار دولار أمريكي في حوافز البحث والتطوير. فضلاً عن ذلك قامت هواوي أيضًا بنشر سلسلة من تحديثات أمان الخصوصية الموجهة إلى جميع سيناريوهات الحياة، والتي تم تصميمها وفقًا لمتطلبات الحياة المتنوعة وذكية وفقًا لوعد هواوي "الخصوصية، تحت سيطرتك".

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تنشر منصة HUAWEI AppGallery الجديدة أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية بيانات المستخدمين الهامة وخصوصيتهم. لن تتم معالجة المعلومات الهامة الشخصيّة - مثل البيانات الحيوية - خارج جهاز هواوي، مما يتيح للمستخدم التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية1. كما تتيح واجهة المستخدم EMUI للمستخدمين التحكم في إذن مستخدم التطبيق. والأهم من ذلك، يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار. واخيراً طبقت المنصة أيضًا نظامًا لتصنيف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل تلبية طلبات المستخدمين، تعمل هواوي باستمرار على زيادة اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت ضرورية لنمط حياة المستخدمين الرقمية، سواء كان ذلك تطبيقات عالمية أو محلية. كما تعمل المنصة حاليًا على تقسيم التطبيقات عبر 18 فئة من الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه وغير ذلك، لتقديم تجربة مختلفة وأكثر سهولة. وتوفر المنصة "قائمة الأمنيات - Wishlist" والتي تتيح للمستخدمين إضافة أي تطبيق لا يمكنهم العثور عليه، حيث ستقوم المنصة بإبلاغهم بمجرد توفرها بالتطبيق.

تأتي منصة HUAWEI AppGallery مثبتة مسبقًا في الأجهزة، حيث تم تحسين التطبيقات التي يتم تحميلها من النظام الأساسي للعمل على أجهزة هواوي، مما توفر إمكانية مذهلة على الجهاز، وتفاعلات تعزز بعضها البعض بين البرامج والأجهزة.

ولقد تم تطوير خاصيّة Quick App من قِبل هواوي والعلامات التجارية الاخرى، وهو نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت. فيوفر تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، بالإضافة إلى أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة. فعلى الرغم من منح المستخدمين نفس تجربة التطبيقات التقليدية، إلا أن يتم كتابة تطبيقات مع 1/5 فقط من الرموز مقارنة بتطبيقات نظام أندرويد - Android، وبالتالي تشغل مساحة ذاكرة أقل. يمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط.