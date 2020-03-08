شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 8.31% خاسرا 481.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5306.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.02% خاسراً 640.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5750.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 3.54% خاسراً 162.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4432.95 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.77%، خاسرا 226.1 ليغلق عند مستوى 4516.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 199.7 مليون سهم بقيمة 49.3 مليون دينار كويتى عبر 11.3 ألف صفقة.

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وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 10.47%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.99%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 8%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 5%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 8.66%، ثم الشركة الوطنية الدولية بنسبة 6.68%، فيما تصدر سهم "شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.47% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 18.43%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 17.33%.

وفى سياق متصل قررت الشركة الوطنية العقارية، تغيير موعد انعقاد مجلس الإدارة المقرر يوم الاثنين الموافق 9 مارس ليوم الخميس الموافق 12 مارس، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.