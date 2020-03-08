شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المهندس حسام الجمل رئيسا تنفيذيا لجهاز الاتصالات بعد 5سنوات من خلو المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، عن تعيين المهندس حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم الاتصالات، وذلك بعد خمس سنوات من خلو المنصب، حيث كان المهندس مصطفى عبد الواحد يشغل منصب القائم باعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال تلك الفترة.

حسام الجمل

وكان المهندس حسام الجمل قد شغل منصب مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام. منذ 13 يناير 2019.

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والمهندس حسام الجمل خريج كلية الهندسة – جامعة الاسكندرية عام 1998، وحصل على شهادة ادارة المشروعات (PMP) من معهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الامريكية عام 2009، وشهادة اعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب افريقيا عام 2010، كما حصل على ماجستير إدارة الاعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014.

يذكر أن المهندس حسام الجمل لديه خبره كبيرة تمتد الى 20 عاما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدعومة بالخبرات الدولية في مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة في خدمات الاتصال الثابت، والاتصال المحمول، والخدمات المتكاملة، بالإضافة الى خبرات الابتكار وريادة الاعمال للأفراد والشركات والحكومات.

كما يمتلك المهندس حسام الجمل سابقة أعمال دولية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث كان يشغل المهندس حسام الجمل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوى العالمية لشئون الاستراتيجيات والتسويق والحلول التكنولوجية في مصر، كما شغل منصب كبير مستشاري تطوير الاعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوى العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، كما تقلد منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة MTNالعالمية باليمن، وعضو فريق التطوير الاستراتيجي بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك تولى المهندس حسام الجمل منصب مسئول الدعم الفني للشبكات الهوائية بشركة الكاتيل (نوكيا حالياً)، ومنصب مهندس اتصالات للألياف الضوئية بالأمم المتحدة في مصر.