شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الاتصالات الجديد يستقيل من منصبه فى شركتى we وفودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات الجديد، سيتقدم باستقالته من مجلسى إدارة الشركة المصرية للاتصالات WE وفودافون وسيتم اختيار من يتولى منصبه قريبا.

وتم تعيين المهندس حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم الاتصالات، وذلك بعد خمس سنوات من خلو المنصب، حيث كان المهندس مصطفى عبد الواحد يشغل منصب القائم بأعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال تلك الفترة.

Advertisements





المهندس حسام الجمل رئيس جهاز الاتصالات الجديد

وكان ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، قد كشف لليوم السابع فى سبتمبر الماضى، عن تغيير اثنين من ممثلى الشركة المصرية للاتصالات بمجلس إدارة فودافون حيث تم تعيين المهندس حسام الجمل الذى كان يشغل آنذاك مستشار الوزير للشبكات وبنية الاتصالات والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى ليكونوا ممثلين عن المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة شركة فودافون مصر.

وقال فرومان أن شركة فودافون مصر معنية بالإدارة فى السوق المصرى كما نعلم، العلاقة بين شركة فودافون العالمية والشركة المصرية لاتصالات علاقة شراكة قوية نعتز بها جميعا ودائما نثق فى وعد وزارة الاتصالات بإيجاد حوكمة تحمى مصالح جميع الأطراف مما لا يتعارض مع مصالح الأطراف المعنية ويحافظ على الشفافية فى العمل والتنافس.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من فودافون مصر ولها ممثلين بمجلس الإدارة وسعت الفترة الماضية لتعيين ممثلين مستقلين لها بمجلس فودافون بعد مطالبات الأخيرة بذلك إثر دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول.

وكان المهندس حسام الجمل قد شغل منصب مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام. منذ 13 يناير 2019.