شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: حظر تداول الطيور حية يخدم الجميع.. يقلل مخاطر انتشار الاوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة باتحاد الغرف التجارية أن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن والطيور الحية سياسهم بشكل كبير في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن.

وشدد السيد في تصريح لليوم السابع على أن العوامل البيئية والظروف المناخية تؤدي انتشار الأوبئة والفيروسات نتيجة التعامل الخاطئ مع الحيوانات والطيور ولذلك فإن سن قانون يحظر خلاله حظر تداول الدواجن والطيور الحية على أن يتم ذبحها داخل مجازر معتمدة ومرخصة سيقلل من نسبة المخاطر التي يمكن أن تنتج عن تداولها حية في أكثر من مرحلة حيث إنها في الظروف الحالية فإنها تباع من المزرعة ومنها إلى موزع ومن الموزع إلى تاجر تجزئة وبالتالي فإنها تمر بأكثر من مرحلة ونسبة المخاطر المرضية ترتفع.

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد العام للغرف التجارية بضرورة أن توضع آلية مناسبة تساهم في تحقيق الرضا لجميع الأطراف والتجار وألا تتسبب في خسائر لديهم، مشيرا إلى وجود أكثر من تصور يحقق نفس الأرباح على جميع الحلقات المشاركة في عمليات بيع الدواجن بالأسواق سواء تاجر التجزئة أو الموزعين.

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وأشار السيد إلى أن توفير مجازر لذبح الدواجن سيؤدي إلى حصر الإنتاج المصري بصورة صحيحة دخول عنصر جديد في الصناعة وهو التعبئة والتغليف نظرا لما سيوفره لضمان جودة المنتج وهو ما سيمنح لصناعة الدواجن الفرصة الجيدة لفتح أسواق جديدة للتصدير.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .