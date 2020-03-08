شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "إم بي أف" الإماراتية والبنك الأهلي يبحثان تنفيذ عدد من المشروعات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أم بي أف الإماراتية، مع وفد البنك الأهلي المصري، الخطوات التنفيذية للشراكة الاستثمارية بينهما لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر خاصة في مجال الرعاية الصحية، وذلك في إطار إتفاقية التعاون الاستثماري السابق التي جرى توقيعها بين الجانبين بمركز دبي المالي العالمي NBE-DIFC.

وأعلن الجانبان - خلال اللقاء - حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أن أول المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة في مصر ستكون من خلال الاستحواذ على أحد المستشفيات الحديثة في مصر، لتكون نواة لإنشاء أكبر منصة لخدمات الرعاية الصحية و والتي ستغطي كافة المحافظات، كما سيتم في دبي قبل نهاية أبريل المقبل ، توقيع الاتفاق النهائي بشكل رسمي لتنفيذ باكورة مشروعات الرعاية الصحية في مصر بالتعاون مع " أم بي أف " تمهيدا للبدء في الخطوات التنفيذية لتشغيل المشروع ، والتي سيتبعها خطوات تنفيذية أخرى لمد الخدمات الصحية المتميزة تدريجيا بكافة المحافظات.

وأكد الشيخ القاسمي أن التعاون مع "الأهلي كابيتال" يعد من أهم إنجازات مجموعة "أم بي أف" من خلال استهداف تحقيق خطط توسعية طموحة عبر شراكات استراتيجية بغرض استثمار تلك الشراكات في تنفيذ العديد من المشروعات وبشكل خاص الاستثمار في المجال الصحي في مختلف المحافظات المصرية وفقا وأحدث المعايير العالمية.

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وأوضح أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات بين الجانبين لوضع وتنفيذ استراتيجية الشراكة في الفترة المقبلة لتقديم حلول مبتكرة في قطاعات عدة بمصر أبرزها الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب كريم سعادة، الرئيس التنفيذي "للأهلي كابيتال" عن ترحيبه بالتعاون الاستثماري مع الكيانات الاستثمارية الكبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ومجموعة "أم بي أف" بصفة خاصة، مؤكدا أن الشراكة الاستثمارية تفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون في مجالات عديدة.

وفي سياق متصل، أعرب حسين طنطاوي، الرئيس التنفيذي "NBE-DIFC"عن اعتزازه بتقديم شركة البنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي المشورة والحلول الاستثمارية الصائبة من خلال الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري وأذرعه الاستثمارية ومجموعة " أم بي أف" الإماراتية لإقامة عدد من مشروعات الرعاية الصحية المتميزة بمصر التي توليها الحكومة المصرية أهمية قصوى.

وأوضح طارق الغزالي، المدير العام الإقليمي للبنك بالإمارات، أن الشراكة بين الجانبين ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاستثماري مع الجانب الإماراتي خلال المرحلة القادمة ما سينعكس على جذب مزيد من المستثمرين لمصر.