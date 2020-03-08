شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 4% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.023 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 137.9 مليون ورقة مالية بقيمة 362.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.2 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.46%، والعرب على 6.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.99%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 11.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 247.4 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.04% ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 1632 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 13608 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 656 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.