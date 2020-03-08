شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى: الغرف التجارية تستعد لشهر رمضان بتنظيم معارض للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويؤكد: تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط السوق أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم معارض السلع المختلفة لاستقبال الشهر الكريم.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية عن وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم.

وجاء ذلك اليوم الأحد خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بغرفة السويس وافتتح، العربي، مركز تميز بالغرفة التجارية بالسويس لتسهيل الإجراءات علي المتعاملين مع الغرفة لتقديم خدمات لجهات مختلفة من خلال الشباك الواحد قبل انعقاد جلسة مجلس ادارة الاتحاد.

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وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة وزارتي التموين والزراعة والمحافظات المختلفة.

وطمأن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين علي استقرار السوق لان هناك تكاتف كبير وتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بغرفة السويس ضمن خطة رئيس الاتحاد لدعم الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية من خلال سلسلة جولات في المحافظات المختلفة لزيادة دور الغرف التجارية ودعم منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لمساندة اقتصاد بلدنا القومي.