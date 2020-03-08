شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تبدأ تنفيذ أول فرع لجامعة الإسكندرية بدولة تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عقد مقاولة إنشاء مبانى فرع جامعة الإسكندرية بمدينة إنجامينا بدولة تشاد.

وقال الدكتور الكردى، أن هذا العقد يتضمن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لإنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى بالفرع، حيث ستقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عملية الإنشاء طبقاً للشروط العامة والمواصفات الفنية والمقايسات والرسومات الهندسية، وأشار الكردى أن علاقة جامعة الإسكندرية وأفريقيا بدأت منذ ستينات القرن الماضى من خلال التعاون مع العديد من الجامعات الأفريقية ووجود عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية كما تقدم الجامعة كل عام 100 منحة لدول حوض النيل.

Advertisements

ومن جانبه أعرب المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى إنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى فى العاصمة التشادية إنجامينا مؤكداً على أن تواجد الشركة وسمعتها الكبيرة التى اكتسبتها من خلال العديد من الأعمال التى نفذتها فى دولة تشاد سوف تساعد فى تنفيذ هذا المشروع بصورة ناجحة، ومن ثم المساهمة فى تطوير التعليم فى دولة تشاد طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية الحكومة المصرية فى فتح آفاق للتعاون مع الدول الإفريقية فى مشروعات التنمية.

وحضر توقيع العقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس حسام الدين عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع افريقيا، والمهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة المشروعات الإفريقية.